Глава РФПИ: «лайт-вакцина» от COVID-19 будет направлена на внешние рынки

https://static.news.ru/photo/8456b36c-4082-11eb-9970-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская «лайт-вакцина» от коронавируса, о которой говорил президент Владимир Путин во время пресс-конференции, будет предназначена в основном для внешнего рынка. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он пояснил, что речь идёт об однокомпонентном препарате, который в настоящее время разрабатывается центром имени Гамалеи. Его эффективность составит до 85%. Расходы на клинические испытания вакцины покрывает РФПИ.

В основном эта вакцина может быть направлена на внешние рынки, туда, где идут сильные эпидемические очаги и мы видим значимый спрос на эту вакцину, — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что в РФ флагманом остаётся препарат «Спутник V».

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург разъяснил, что облегчённая вакцина позволит охватить большее число граждан, но продолжительность её действия будет небольшая. Таким образом, будет найден компромисс между сроком действия вещества и необходимостью быстро сбивать пик заболеваемости и смертности от недуга.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса.

Как писал NEWS.ru Путин отметил, что «Спутник V» — хорошая вакцина, но в стране до сих пор не хватает мощностей для её производства. Он положительно оценил перспективу производства препарата за рубежом, указав, что вакцина получит распространение за счёт тех стран, которые в ней заинтересованы.