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Глава РФ Владимир Путин назвал подвигом преодоление гражданами страны трудностей девяностых годов прошлого века. Об этом лидер заявил во время ежегодной итоговой пресс-конференции.

Также президент вспомнил во время общения с журналистами о крупных терактах в России. Руководитель государства назвал захваты заложников на Дубровке и в Беслане самыми тяжёлыми моментами на посту главы страны.

Также лидер опроверг планы Кремля закрывать доступ в Сеть на территории страны. По его словам, суверенный Рунет не противоречит свободе. Соответствующий закон необходим только для защиты от отключения извне.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.