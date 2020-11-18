Глава РФ призвал не приукрашивать ситуацию с COVID-19 в субъектах

https://static.news.ru/photo/1d381ed2-299e-11eb-9883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин призвал не приукрашивать ситуацию с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в регионах и не представлять её «благостной», когда это не так. По его словам, подобные отчёты не нужны «ни в центре, ни на местах».

Конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо — делать вид, что всё нормально. Благостные отчёты, замалчивание никому не нужны ни здесь, ни в центре, ни на местах, — цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, Путин поручил решить вопросы связи с поликлиниками, чтобы граждане могли спокойно дозвониться до лечебных учреждений. Он также сравнил удалённую работу врачей, заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), с подвигами времён Великой Отечественной войны.

Политик отметил, что такси в условиях пандемии могли бы возить медиков по «устойчивому и понятному тарифу». Своими соображениями он поделился на совещании с членами правительства. Разговор посвятили мерам, которые принимаются при борьбе с пандемией. Так глава государства отреагировал на слова министра здравоохранения Михаила Мурашко, который отметил, что хорошей практикой быстрой доставки врачей к пациентам во время эпидемии является привлечение автомобилей такси.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень смертности от коронавируса растёт в России и это является самым тревожным фактором. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.