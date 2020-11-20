Глава РФ отметил важность рассекречивания архивов Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/882a002c-2b13-11eb-9962-fa163e074e61_660.jpg Нюрнбергский процесс Фото: wikipedia.org

Снятие грифов секретности с архивов Второй мировой войны, продолжающееся в РФ, позволит узнать новые факты массовых расправ над гражданским населением со стороны нацистов, считает президент России Владимир Путин.

Политик добавил, что кровавые преступления, истребление целых народов, обращение в людей в рабство организовала правящая верхушка Третьего рейха, и страны, пострадавшие от агрессии гитлеровской Германии, «справедливо рассчитывали на возмездие» и на неизбежное и публичное наказание виновных, пишет РИА Новости. Путин отметил, что советский народ, принявший самый мощный и жестокий удар агрессоров, имел право на «свой, высший счёт», в том числе и за массовые расправы над людьми в оккупированных регионах.

Советский Союз во Второй мировой войне понёс колоссальные, невосполнимые потери, и среди миллионов жертв большая часть — это погибшие в плену военные и безжалостно, люто уничтоженные мирные граждане, — рассказал лидер во время обращения к участникам форума «Уроки Нюрнберга».

Нюрнбергский процесс стартовал ровно 75 лет назад — 20 ноября 1945 года в одноимённом городе Германии. Завершился 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых оказались 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство Третьего рейха. Все 403 слушания проходили в закрытом режиме. Их широко освещала мировая пресса, радиостанции вели прямой эфир. 12 фигурантов приговорили к смертной казни через повешение. Остальным назначили длительные или пожизненные сроки в местах лишения свободы.

Нюрнбергский процесс оправдал все ожидания времени, и Россия готова напомнить миру о решениях Международного военного трибунала, учреждённого странами антигитлеровской коалиции. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер СФ с сожалением отметила, что 75 лет спустя в некоторых странах не просто начинается, а уже вовсю и неприкрыто идёт героизация пособников нацистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что забвение решений Нюрнбергского трибунала, попытка их расшатывания является ударом по безопасности на всей планете. Долгом мирового сообщества является отстаивание приговоров Суда народов, считает президент России Владимир Путин.