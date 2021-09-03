Глава РАН объяснил отсутствие в мире коллективного иммунитета к COVID

Коллективный иммунитет к COVID-19 в мире до сих пор отсутствует, несмотря на активную вакцинацию. Этому препятствуют мутации вируса, заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Его слова приводит Telegram-канал «Пул N3».

Речь идёт не о снижении эффективности вакцин, а о том, что возник новый штамм коронавируса, против которого они действуют уже не так эффективно, как против старого, — пояснил учёный.

По его словам, с появлением новой разновидности вируса вакцины оказались в своеобразной «эволюционной лотерее», определяющей их способность действовать против мутировавшего SARS-CoV-2. Некоторым препаратам в этой лотерее не повезло.

Сергеев добавил, что в связи с быстрой мутацией коронавируса необходимо научиться в короткие сроки перестраивать линейку производства вакцин. При этом он отметил, что российские препараты показали хорошие результаты как против первых вариаций вируса, так и нового штамма. Практика показала, что их эффективность снизилась не так сильно, как у зарубежных вакцин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться уже осенью. Она подчеркнула, что его достижение полностью зависит от сознательности граждан в вопросе вакцинации. Для формирования иммунитета необходимо, чтобы процедуру прошли 90 млн россиян.