Глава Псковской области рассказал Путину об устранении последствий непогоды

https://static.news.ru/photo/35ec9a7e-4ddf-11eb-bd14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ходе ликвидации последствий ледяного дождя. Стихия лишила электроэнергии свыше 20 тысяч человек.

Днём 2 января из-за снегопада в 1008 населённых пунктах субъекта начались проблемы со «светом». Без него остались около 16,2 тысячи человек. Среди обесточенных объектов в Опочецком, Псковском, Печорском, Островском, Палкинском и Гдовском районах оказались 13 социальных. Сумма мощностей отключённых потребителей составила 8,9 МВт.

Губернатор [Псковской области] отметил слаженную работу всех служб, прежде всего МЧС. В настоящее время без электроэнергии остаются около 6 тысяч человек. Окончательно последствия непогоды будут устранены к вечеру завтрашнего дня (4 января. — NEWS.ru), — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Минэнерго ситуацию взяли на особый контроль. Причиной случившегося в ведомстве называют налипание мокрого снега на провода. В настоящий момент задействовано 36 резервных источников энергоснабжения, общая мощность которых достигает 0,85 МВт. К ремонтным работам привлекли 91 бригаду — 341 специалиста и 100 машин.

Как ранее писал NEWS.ru, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки и отмены рейсов. Прокуроры оценят соблюдение прав пассажиров и выяснят, предоставлялись ли людям соответствующие услуги при ожидании вылетов. Накануне, 31 декабря, изменения в расписании московских аэропортов были связаны с погодными условиями. В городе прошёл ледяной дождь, это привело к ограничениям полётов. В общей сложности в столице было отменено или задержано свыше 100 рейсов.