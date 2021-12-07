«Проводникам приходится связывать дебоширов скотчем»

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий бортпроводникам применять специальные средства сдерживания против авиадебоширов. Теперь члены экипажа на основании распоряжения командира воздушного судна смогут «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полёта либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна». Перечень спецсредств в ближайшее время должно утвердить правительство. Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в интервью NEWS.ru рассказал, какие средства проводникам нужны, как с дебоширами могут справляться женщины, а также о том, есть ли у пилотов пистолеты, как это иногда показывают в кино.

— Вы поддерживаете выдачу бортпроводникам спецсредств?

— Поддерживаю, конечно. Мы несколько лет говорим о том, что эти спецсредства необходимы. До сих пор проводникам приходится утихомиривать дебоширов подручными средствами: скотчем или ремнями от аварийно-спасательного оборудования, на котором показывают перед вылетом, что делать в случае ЧП. Почему-то в Думе быстро принимают законы по каким-то QR-кодам или повышению пенсий, а тут очень долго с этим тянули.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Пока не уточняется о каких спецсредствах идёт речь. Какие, на ваш взгляд, нужны?

— Пластиковые наручники точно. Специальные ремни, думаю, тоже.

— Большинство бортпроводников — женщины, часто на рейсе нет ни одного мужчины-проводника. Насколько им пригодятся такие спецсредства? Ведь скрутить мужчину и надеть на него наручники будет непросто. При этом дать им электрошок или нечто подобное также нельзя, так как опасно, чтобы такие предметы были на борту.

— Всё так и есть. Электрошокеры или какие-нибудь баллончики со слезоточивым газом точно нельзя.

— И что же делать?

— Дебоширы — это проблема определённых рейсов — курортных, чартеров куда-нибудь в Египет, Таиланд или на Кубу. Пассажиры иногда «готовятся» к отлёту заранее, пьют за несколько дней до рейсов и приходят на них уже «заряженные». К тому же люди покупают алкоголь уже после досмотра и потом пьют его в салоне. Основная причина дебошей в этом. На такие рейсы мужчин-бортпроводников ставят точно. Этим должны заниматься в авиакомпании. Собственно, они сейчас этим и занимаются.

— Второй пилот может прийти и помочь скрутить дебошира?

— Нет, ему запрещено. Член лётного экипажа может пострадать, что несёт риск для успешного выполнения полёта.

— В кино часто показывают, что у экипажа есть оружие, но, я так понимаю, что это миф?

— В Советском Союзе было. Это опасная штука. Можно промахнуться, выбить иллюминатор, разгерметизировать самолёт. В итоге от этого ушли, хотя я сам ещё застал этот период. Оружие выдавали перед вылетом, потом его сдавали.

Valentin Grebnev/Transport Photo Images/Global Look Press

— В США есть институт маршалов, которые вооружены и летают на некоторых рейсах. Может быть нам стоить тоже организовать нечто подобное?

— Это очень большие дополнительные расходы. Гораздо лучше принять в штат бортпроводниками физически здоровых сильных людей, которые бы прошли подготовку по рукопашному бою. В Америке маршалы летают также не на всех рейсах, только на потенциально опасных.

В своё время я предлагал радикальное решение: запрет продажи алкоголя в аэропорту, однако они на это не пошли — это их доход и прямая продажа и аренда кафе. Всё в итоге перекладывают на экипаж. При этом с этой проблемой должны работать и служба организации перевозок, то есть люди, которые регистрируют людей, оформляют багаж, проверяют посадочные талоны. В их обязанности тоже входит наблюдать за пассажирами, выявляя потенциально опасных. В израильском аэропорту имени Бен Гуриона при подходе работают несколько специальных кордонов, где за пассажирами внимательно наблюдают, задают несколько вопросов, оценивают степень адекватности. У нас надо что-то такое же. Сейчас пьяного человека, который проходит регистрацию, пропускают вместо того, чтобы оставить, потому что не хотят себе лишней головной боли. Только если при входе на борт человек слишком сильно «бузит», о нём докладывают командиру, который может снять этого пассажира с рейса. Однако это приводит к задержке рейса и, как я уже говорил, в итоге всю ответственность скидывают на экипаж.

— Создаётся впечатление, что в последнее время случаев с дебоширами стало больше. Это действительно так или просто теперь у всех мобильные?

— Сложно сказать. Наверное да, мобильных больше, все на виду, запись можно быстро кинуть в СМИ, и новость об этом расходится быстро. Но дебоширов хватает. У меня был случай, летели в Азию, то ли в Бангкок, то ли в Пхукет, то ли в Хошимин. Прошло два часа, и мне говорят сотрудники экипажа, что есть пассажиры, которые пьют и никого не хотят слушать. У меня кроме громкой связи ничего нет. Я по ней сказал, что распитие алкогольной продукции в салоне запрещено и я могу расторгнуть договор о перевозке, высадить пассажиров в ближайшем аэропорту и сдать властям. На выбор я им предложил ближайшие аэропорты: в Карачи, в Кабуле и в Лахоре. Это подействовало — всё убрали.