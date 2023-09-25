Глава PR-агентства рассказал, для кого бесполезны сторис в Telegram Вадим Горжанкин заявил, что сторис в Telegram не помогут в рекламе бизнеса

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Сторис в Telegram не помогут компаниям развивать свой бизнес, заявил NEWS.ru директор PR-агентства Вадим Горжанкин. По его словам, этот инструмент будет эффективным средством коммуникации с аудиторией только для небольшого спектра каналов, а именно для узких сообществ и блогеров-миллионников.

Развивать бизнес с помощью сторис в Telegram вряд ли получится. Например, для маленькой кондитерской они будут бесполезны. На такие каналы люди, как правило, подписываются и потом тут же забывают об этом или заходят туда крайне редко, если нужно купить торт на праздник. Подписчики канала кондитерской не будут следить за каждой сторис, — говорит он.

По его словам, сторис станут интересными аудитории только в каналах с вовлеченными подписчиками. Это, в частности, закрытые профессиональные каналы, например, для физиков-ядерщиков.

В таких каналах информация интересна только этим людям и больше никому. И подписчики там действительно внимательно следят за публикациями. Еще сторис может сработать в каналах блогеров-миллионников или медийных личностей: у таких людей аудитория тоже достаточно вовлеченная, — добавил Вадим Горжанкин.

Ранее cуд в Москве впервые оштрафовал мессенджер Telegram на 50 тысяч рублей за отказ локализовать данные в России. Причиной судебных разбирательств стала жалоба гражданки РФ, которая требовала удалить ее личные данные из Telegram-канала «Антигост». Она посчитала, что опубликованная информация порочит ее честь и достоинство.