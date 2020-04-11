Глава Подмосковья рассказал, кому не нужны пропуска для передвижения

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал подробности о введении системы пропусков в регионе. По его словам, дополнительные документы для перемещения не потребуются силовикам, судьям и журналистам.
Кроме того, свободно передвигаться смогут военные, адвокаты, нотариусы, охранники и представители органов власти. Всем этим людям потребуется иметь при себе служебное удостоверение,
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Как писал NEWS.ru, систему цифровых пропусков по аналогии со столицей вводят в Московской области с 15 апреля. Для оформления документа необходимо зайти на портал uslugi.mosreg.ru и заполнить простую форму.
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