Глава петербургского штаба Навального арестована на 10 суток

https://static.news.ru/photo/331d48c0-6202-11eb-a429-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny_spb/vk.com

Руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова арестована на 10 суток. Об этом сообщается в соцсетях организации.

Привет! Мне только что дали ещё 10 суток. Я уже отсидела 5 дней и должна была выйти завтра, но меня увезли из спецприёмника, чтобы осудить за проведение того же самого мероприятия 23 января. Силовики готовы сделать всё, лишь бы я не вышла вместе с вами в воскресенье на шествие, — написала Фатьянова в письме, опубликованном на странице штаба «ВКонтакте».

Об аресте Фатьяновой стало известно 24 января — на следующий день после несогласованной массовой акции в поддержку Навального. Вместе с ней был задержан ещё один житель Санкт-Петербурга, Денис Луговской. Их посадили на шесть и семь суток соответственно. Такой вердикт вынес Октябрьский районный суд. Фатьянову и Луговского привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка).

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по прилёте из Германии. На следующий день Химкинский городской суд в ходе выездного заседания арестовал его на 30 суток. 27 января Московский областной суд признал это решение законным.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Силовики задержали несколько тысяч их участников, в том числе около 300 несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что муниципальный депутат московского района Зюзино Константин Янкаускас задержан столичными правоохранительными органами. К нему и к его родителям ранее пришли с обысками сотрудники полиции. Янкаускас является сторонником Навального.