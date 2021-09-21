Глава Пермского края призвал ужесточить законодательство об оружии

Пермский губернатор Дмитрий Махонин заявил о необходимости ужесточения законодательства, касающегося правил обращения с оружием. По его словам, необходимо проанализировать трагедию в ПГНИУ и предпринять конкретные шаги для сохранения жизни и здоровья граждан. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Очевидно, что нужно ужесточать законодательство, касающееся правил обращения с оружием, нужно вводить ограничения на его использование, — сказал Махонин.

Он заявил, что предстоит большая межведомственная работа, в ходе которой следует проанализировать допущенные ошибки, сделать выводы и выработать конкретный план действий в части профилактики преступности и работы с молодёжью.

Губернатор добавил, что особенно важно оказать учащимся вуза психологическую помощь и вернуть доверие людей к тому, что образовательные учреждения безопасны.

Утром 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла стрельба. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров.

В результате погибли шесть человек и ещё 29 пострадали. Семеро пострадавших в тяжёлом состоянии были доставлены в Москву. 21 сентября в Прикамье объявлено днём траура.

Сам стрелок был ранен при задержании. В настоящее время он находится в больнице, ему ампутировали левую ногу. Врачи оценивают состояние Бекмансурова как тяжёлое.

Ранее сообщалось, что Махонин распорядился помочь родным жертв и пострадавших при стрельбе в вузе. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, родные раненых — по 500 тысяч рублей. Тем, кто получил травмы, выплатят по 100 тысяч рублей.