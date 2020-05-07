Глава оперштаба Чечни назвал срок пика эпидемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/7a6d8760-9068-11ea-baa8-fa163e074e61_660.jpgМагомед ДаудовФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Пик заболевания коронавирусом в Чеченской Республике будет достигнут до середины мая. Об этом сообщил спикер республиканского парламента и руководитель оперативного штаба по противодействию эпидемии Магомед Даудов.
В своём прогнозе он сослался на позицию специалистов, которые утверждают, что ситуация с коронавирусом в Чечне развивается параллельно с Москвой.
Мы уже в конце недели приблизимся к пику, после которого ситуация с заболеванием выровняется, но это при условии соблюдения режима самоизоляции, — цитирует Даудова РИА Новости.
По его словам, ситуация с заболеваемостью в республике находится под контролем, а всё необходимое для лечения людей имеется. Спикер парламента также напомнил о введении масочного режима и о необходимости его соблюдать, чтобы избежать новых заражений.
Вместе с тем, как писал NEWS.ru, жители Чечни нашли противоречие в требованиях властей позиции регионального Минздрава. Ранее министр здравоохранения Эльхан Сулейманов заявлял о бесполезности масок для здоровых людей.