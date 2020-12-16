Глава Новосибирска предложил спортсменам из РФ выступать под флагом СССР

https://static.news.ru/photo/17118642-411d-11eb-b540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Инстанция запретила спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях под российским триколором. Чиновник предложил выходить на арены состязаний под флагом СССР.

CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры — 2020 в Токио и в 2022 году в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

Предлагаю асимметричный ответ — использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях знамя Победы — государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне, — написал Локоть на своей странице в социальной сети Facebook.

Он добавил, что зарубежные бюрократы от спорта, поддерживая антироссийский курс США и их союзников на Западе, вновь показали — принцип «соревнования вне политики» так и остался утопией основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена.

Президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение CAS, по которому российские спортсмены отстранены от выступления на ОИ под национальным флагом. По его словам, WADA настаивала на санкциях в отношении Москвы и Олимпийского движения на четырёхлетний срок, CAS ограничил двумя годами начиная с сегодняшнего дня. Таким образом, Игры Париж-2024 остаются за рамками рассматриваемых ограничений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту РФ Владимиру Путину в течение двух лет посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира. Как заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабраилов, Россия опротестует этот вердикт.