Глава НОВАТЭКа Михельсон: мир никогда не откажется от углеводородов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мир никогда не откажется от углеводородов, такой возможности у человечества просто нет, заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в ходе Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС. На форуме было отмечено, что в ближайшее время эти товары будут преобладать на мировом рынке.

Никогда не откажется мир [от углеводородов], нет такой возможности, — сказал Михельсон.

С таким мнением согласился и глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его словам, именно нефть и газ останутся одними из важнейших товаров и будут преобладать в мировом энергобалансе десятки лет.

Михельсон добавил, что важнейшие игроки на мировом рынке строят обширные планы на производство водорода. По его словам, сейчас поступает много вопросов о том, почему же этого еще не сделано в промышленных масштабах. Однако сначала нужно сформировать устойчивый рынок, а затем начать производство, уверен Михельсон.

Ранее американский аналитик написал, что стратегический нефтяной резерв США истощается куда стремительнее, чем может показаться. По его словам, продажа топлива из запасов США в попытке удержать мировые цены ни к чему не приведет, так как остановка продаж рано или поздно произойдет и автоматически повлечет за собой рост цен.