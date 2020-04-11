Глава НИИ Склифосовского рассказал о препаратах для лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/2c2d25a0-7c00-11ea-adf4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Петриков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал о препаратах, применяемых для лечения COVID-19. По его словам, ни в одном медикаменте сейчас нет уверенности.

Он отметил, что сейчас применяются лекарства, полученные опытным путём после исследований, проведённых в Китае и Италии. Однако были проведены совсем небольшие тесты для доказательства эффективности.

При коронавирусной инфекции сейчас нет специфических препаратов. Например, свиной грипп приходил, и там были препараты, которые действовали на этот возбудитель, а здесь их просто нет, — подчеркнул он в эфире «России 1».

Как писал NEWS.ru, в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 13,5 тысячи пациентов. Число заражённых выросло на 1,6 тысячи за минувшие сутки. Погибли 106 россиян.

В Москве более 8,85 тысячи заражённых, умерли 58 пациентов с COVID-19.