Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург назвал, с кого можно снять все COVID-ограничения

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал людей, с которых можно полностью снять все коронавирусные ограничения. Это те, у кого есть в организме более 300 антител, сообщают «Известия».

Тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать, — заявил академик.

Идеальным же является наличие в организме 500 единиц антител в плане защиты от заражения коронавирусом. Однако, считает врач, даже 300 антител способны полностью защитить от дельта-штамма COVID-19.

Если меньше, то нужно вакцинироваться «Спутником Лайт», — добавил Гинцбург.

По словам учёного, за период нерабочих дней количество вакцинированных выросло в четыре раза вместо ожидаемых десяти. В последнем случае, говорит Гинцбург, модно было бы «одолеть эту инфекцию за несколько месяцев».

Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны, — подытожил глава НИЦ Гамалеи.

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