https://static.news.ru/photo/75d577a2-6a03-11ea-8f37-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкий спрос на мясную продукцию может привести к росту цен и убыткам производителей впоследствии. Об этом заявил руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Торговые сети с начала марта на фоне новостей о распространении коронавируса и росте курса основных валют фиксируют повышенный спрос россиян на ряд товаров первой необходимости, включая макароны и крупы. Отмечается, что спрос на эти продукты и мясо, во многом основан на панических настроениях. Если производитель пойдёт на поводу у этих настроений, он может понести убытки.

Предположим, он (производитель — прим. NEWS.ru) сейчас нарастит производство, на 10% или 20%, а через несколько месяцев этот товар никому не будет нужен, — цитирует РИА Новости Юшина.

Он добавил, что, когда люди «в невероятном объеме хотят покупать один и тот же товар», цена на него растет по законам рынка, а предприятие несет дополнительные издержки, например, на персонал и логистику.

Юшин также сообщил, что в ассоциации прогнозировали снижение цены на мясо в 2020 году на 5%. Кроме того, производители планировали рост выпуска мяса птицы на 2%, свинины — на 5%, говядины — на 1-1,5%.

Согласно информации агентства «Рыбсеть», эксперты которого подсчитали для NEWS.ru данные по запасам рыбы, сейчас на российских складах находится около 75 млн банок рыбных консервов всех видов рыб, которых хватит примерно на 2 месяца штатного потребления.