https://static.news.ru/photo/378fdde8-5bb7-11ea-9c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. По его мнению, это не будет способствовать повышению безопасности на дорогах.

Министр считает, что необходима целая совокупность мер, в том числе улучшение качества дорог.

В интервью на телеканале «Россия 1» Колокольцев также отметил , что на некоторых участках дорог необходимо повышать скоростной режим исходя из уровня безопасности современного транспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что намерение чиновников снизить нештрафуемый порог скорости прокомментировал автоюрист из центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков. По его словам, реализация этой инициативы приблизила бы отечественное законодательство к европейским стандартам, поскольку в западных странах нет допустимого порога превышения скорости.