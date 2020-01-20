https://static.news.ru/photo/57b99f14-3ba0-11ea-9c9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: мвд.рф

Исполняющий обязанности министра внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил представителей СМИ новым нагрудным знаком «За вклад в освещение деятельности МВД России». Об этом сообщается на сайте ведомства.

На торжественном приёме Колокольцев отметил, что МВД держит курс на открытые и доверительные отношения со СМИ, так как вопросы безопасности интересны всем жителям России.

Широкая аудитория ежедневно узнает о раскрытых преступлениях, героизме и мужестве полицейский благодаря средствам массовой информации. Благодарю всех за взвешенность в суждения и блестящее владение словом , — отметил Колокольцев.

Среди первых сотрудников массмедиа, получивших награду от МВД стали руководитель и ведущий программы «Вести в субботу» на ВГТРК Сергей Брилёв, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, генеральный директор «Интерфакса» Михаил Комиссар, руководитель студии «Авторская программа Аркадия Мамонтова», генеральный директор Мультимедийного информационного центра «Известия» Владимир Тюлин, заместитель главного редактора Главной редакции информации МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев и другие.

Как писал NEWS.ru, ранее МВД РФ запустило сайт для публикации оперативной массовой информации ведомства.