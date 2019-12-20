https://static.news.ru/photo/835f6fc6-23f5-11ea-83e4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Колокольцев Фото: kremlin.ru

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев пожелал уюта и семейного тепла полицейским-новосёлам. Свою речь он произнёс во время торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового жилого дома в городе Орле.

Дом был построен для 52 семей личного состава регионального УМВД, транспортной полиции и Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, передаёт ведомство.

По словам Колокольцева, в городе построено для сотрудников внутренних дел уже шесть подобных объектов, что в общей сложности позволило предоставить квартиры 450 семьям.

Для тех, кто всё свое время отдает службе, очень важно иметь за спиной надёжный тыл и уверенность в завтрашнем дне. Это существенное условие для успешной и эффективной профессиональной деятельности, — сказал министр.

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