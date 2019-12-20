Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев пожелал уюта и семейного тепла полицейским-новосёлам. Свою речь он произнёс во время торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового жилого дома в городе Орле.
Дом был построен для 52 семей личного состава регионального УМВД, транспортной полиции и Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова,
По словам Колокольцева, в городе построено для сотрудников внутренних дел уже шесть подобных объектов, что в общей сложности позволило предоставить квартиры 450 семьям.
Для тех, кто всё свое время отдает службе, очень важно иметь за спиной надёжный тыл и уверенность в завтрашнем дне. Это существенное условие для успешной и эффективной профессиональной деятельности, — сказал министр.
Как ранее писал NEWS.ru, роскошная квартира Филиппа Киркорова пойдёт с молотка в Москве в счёт уплаты долга латвийскому банку. Банк находится в стадии банкротства и напоследок решил взыскать с певца круглую сумму.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен