Глава музея при храме Минобороны перешла на работу к Богомолову

https://static.news.ru/photo/4df27006-66e1-11eb-9c7f-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывший директор музейного комплекса «Дорога Памяти» Главного храма Вооружённых сил Елена Мироненко перешла в Театр на Малой Бронной. Об этом заявил художественный руководитель театра Константин Богомолов.

Сегодня перед театром стоят новые вызовы, новые цели, новые задачи. Они требуют новой энергии, и поэтому сегодня в неуклонно обновляемую команду Театра на Малой Бронной приходит Елена Николаевна Мироненко, — цитирует его РБК.

При этом Богомолов поблагодарил бывшего директора Константина Чернышева за «многолетний труд и полтора года совместной работы».

До руководства комплексом «Дорога памяти» Мироненко занимала пост министра культуры Красноярского края, управляла координационным советом по туризму Сибирского федерального округа при Министерстве культуры, была директором Музея геологии Центральной Сибири.

Открытие музейно-храмового комплекса состоялось 22 июня 2020 года с участием президента России Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Новую церковь построили в русско-византийском стиле. Её интерьеры украсили мозаичными панно с вехами истории России. Сначала планировалось, что на одной из мозаик будут изображены Владимир Путин и другие современные чиновники и политики: министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Панно с ними уже начали собирать, но после высказывания президента о том, что его личность увековечивать таким образом пока рано, от задумки отказались. Художники создали новые эскизы. Вместо первых лиц государства там изобразили монахов с Корсунской иконой Богоматери, писал NEWS.ru.