«Проверка выехала»: глава Мурманской области отреагировал на жалобы врачей

https://static.news.ru/photo/6977c590-405f-11eb-95f1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Чибис Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинские работники Кольской центральной районной больницы (ЦРБ) в Мурманской области получают все положенные им выплаты. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис.

По его словам, в общей сложности перечислено 177 млн рублей.

352 медицинских работника в Кольской ЦРБ получают все необходимые выплаты. За это время выплачено более 177 млн рублей, из них 50 млн — дополнительные выплаты из областного бюджета, — рассказал Чибис в Instagram.

Он отметил, что в Кольской ЦРБ находится один из ключевых стационаров для пациентов с коронавирусом. Медицинские работники «эффективно там работают», а власти следят за тем, чтобы все необходимые выплаты они получили, заверил губернатор.

Чибис подчеркнул, что каких-либо жалоб из больницы по невыплате средств не поступало. Тем не менее, «проверка выехала», добавил глава региона.

Информация о неполучении медицинскими работниками в городе Коле выплат за работу с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, была озвучена в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина. Жалоба поступила на прямую линию, организованную в рамках мероприятия, рассказал волонтёр колл-центра.

Общение журналистов и граждан России с главой государства проходит в видеоформате. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво. Из-за пандемии формат пресс-конференции совмещён с элементами прямой-линии.

Как писал NEWS.ru, о выплатах в полном объёме врачам, работающим с коронавирусными больными в инфекционных клиниках, отчитался и Минздрав Тверской области. О том, что в одном из медучреждений Твери врачам и младшему медперсоналу не выплачивают предусмотренные законом деньги, также прозвучала в ходе пресс-конференции Путина.