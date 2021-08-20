Глава московского штаба Навального получил приговор по «санитарному делу»

Преображенский районный суд Москвы назначил наказание в виде ограничения свободы бывшему координатору московского штаба оппозиционера Алексея Навального (штабы Навального признаны российскими властями экстремистской организацией) Олегу Степанову по «санитарному делу». Об этом говорится в Telegram пресс-службы столичных судов.

Активиста приговорили к году ограничения свободы. Он не сможет покидать Москву, выходить из дома с 22:00 до 06:00 и менять место жительства без уведомления властей. Кроме того, ему запрещено посещать массовые мероприятия. Также он должен дважды в месяц приходить в уголовную исполнительную инспекцию.

По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дане Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока, Кире Ярмыш — полтора года ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

Фигурантами дела также являются соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Барановский, участницы Pussy Riot Мария Алёхина и Люся Штейн, а также глава «Альянса врачей» (признан российскими властями иностранным агентом) Анастасия Васильева.