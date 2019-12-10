https://static.news.ru/photo/ee4f7ee4-1b39-11ea-95c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове должна быть увековечена в столице. Данное заявление в разговоре с журналистами сделал глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, деятельность Лужкова на посту мэра получала разные оценки. Однако столица должна отдать дань памяти политику.

Пришла печальная новость — не стало бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Юрий Михайлович 18 лет руководил столицей. Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику, — передаёт слова Шапошникова «Интерфакс».

Юрий Лужков родился в 1936 году. Он занимал пост мэра Москвы на протяжении 18 лет. Лужкова сняли с должности в 2010 году «в связи с утратой доверия». Именно тогда данная формулировка в России была применена в первый раз.

Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник.

Ранее NEWS.ru передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв отреагировал на новость о смерти Юрия Лужкова. Он выразил свои соболезнования семье бывшего мэра Москвы.