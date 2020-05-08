Глава Минздрава сообщил о смертях рожениц и беременных из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/53f05f2c-9117-11ea-afab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России зарегистрированы случаи летальных исходов больных коронавирусом рожениц и беременных женщин. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Хотя беременные нечасто заражаются и болеют, но мы имеем уже в том числе и тяжёлых пациентов, и, вынужден констатировать, есть уже и летальные исходы среди беременных, рожениц, — передаёт его слова ТАСС.

От отметил, что таких случаев единицы.

Ранее. как писал NEWS.ru, Мурашко призвал не ориентироваться на понятие «плато», говоря о распространении коронавируса России. По его словам, тот термин не должен быть сопряжён с улучшением текущей ситуации с заболеваемостью.

По данным на утро 8 мая в России за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 187 859. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За последние сутки скончались 98 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 1723 летальных исхода.