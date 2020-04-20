Глава Минздрава сообщил о «гладком» течении коронавируса в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высказался о принимаемых в России мерах противодействия коронавирусу. По его словам, самоизоляция граждан оказалась эффективным средством, благодаря ей коронавирус в Москве распространяется «гладко».
В Москве мы видим, что интенсивность распространения процесса [идёт] очень гладко и, что очень важно, рост поступления тяжёлых больных приостановлен, — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».
При этом Мурашко отметил, что особенность заболевания состоит в том, что его течение «сильно ускоряется во времени». Однако у тех больных, кто вовремя обращается за лечением, прогноз благоприятный.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что всего 410 человек, больных коронавирусной инфекцией, находятся на лечении в медучреждении. Он подчеркнул, что у остальных пациентов в графе «диагноз» значится «внебольничная пневмония». При этом 56 пациентов находятся в реанимации, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), писал NEWS.ru.
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