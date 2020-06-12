Глава Минздрава: ситуация с COVID-19 в РФ управляемая

https://static.news.ru/photo/1cbd4938-acc0-11ea-b3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространение COVID-19 в России в целом управляемая.

В целом в стране, да, ситуация управляемая. Но по каждому региону нужно внимательно прислушиваться к медицинским работникам, штабу, — отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, оперативные штабы дают не только информацию о заболевших, но и советы по профилактике и лечению нового вируса. Россияне должны прислушиваться к этим рекомендациям,так как от этого зависит безопасность.

За последние сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 подхватили 502 436 жителей страны, половина из них уже выздоровели, 6532 человека скончались. В ряде регионов РФ отмечается улучшение эпидемиологической обстановки, власти снимают введённые ранее ограничения.

Ранее председатель исполкома Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова заявила, что второй волны заболеваемости COVID-19 стоит ждать ближе к Новому году. Летом, по её мнению, резкий рост заболеваемости маловероятен, писал NEWS.ru.