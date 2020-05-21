Глава Минздрава рассказал о необходимости реабилитации после коронавируса

https://static.news.ru/photo/b0ece546-9b9a-11ea-9d7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о пациентах, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме. По его словам, им необходимо пройти курс реабилитации.

Заболевание, поражающее лёгочную ткань, оставляет последствия, среди которых сокращение жизненной ёмкости лёгких.

Объём реабилитационных мероприятий зависит от объёма поражения лёгочной ткани, и в том числе компенсаторных возможностей организма, которые он использует в борьбе [с СOVID-19]. Для тяжёлого поражения нужно обязательно проходить реабилитационные курсы, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Минзрава отметил, что существует целый комплекс мероприятий, позволяющих полностью восстановить работоспособность организма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что летальность в условиях пандемии коронавируса среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.