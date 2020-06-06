Глава Минздрава рассказал о будущем телемедицины

https://static.news.ru/photo/dd3f5efa-a7fa-11ea-96c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imago stock&people/Global Look Press

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о перспективах развития телемедицины в России. По его словам, у этой отрасли большое будущее.

Он отметил, что в настоящий момент выпускают тонометры и системы измерения сахара в крови, которые передают данные через сотовую связь. Кроме того, многие производители занимаются разработкой других компактных систем.

В одном изделии может сочетаться <...> пульсоксиметрия, ЭКГ, мониторинг, включая там температуру, измерение, в том числе включая артериальное давление. И возможно, даже уже некоторые оснащаются видеокамерами, определённые, — поделился он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме этого, как писал NEWS.ru, глава Минздрава рассказал о планах по вакцинации россиян от гриппа. По его словам, сейчас производители ведут работу по созданию необходимого числа препаратов.