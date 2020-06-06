Глава Минздрава рассказал о будущем телемедицины

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о перспективах развития телемедицины в России. По его словам, у этой отрасли большое будущее.
Он отметил, что в настоящий момент выпускают тонометры и системы измерения сахара в крови, которые передают данные через сотовую связь. Кроме того, многие производители занимаются разработкой других компактных систем.
В одном изделии может сочетаться <...> пульсоксиметрия, ЭКГ, мониторинг, включая там температуру, измерение, в том числе включая артериальное давление. И возможно, даже уже некоторые оснащаются видеокамерами, определённые, — поделился он в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме этого, как писал NEWS.ru, глава Минздрава рассказал о планах по вакцинации россиян от гриппа. По его словам, сейчас производители ведут работу по созданию необходимого числа препаратов.