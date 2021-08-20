Глава Минздрава рассказал, кто больше всех рискует умереть от COVID-19

Большинство погибших от коронавируса — пациенты старше 60 лет. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передаёт РИА Новости.

Мы видим, что в структуре, в том числе, летальных исходов 85% — это лица старше 60 лет. Риск колоссальный, — сказал он.

По словам чиновника, многие люди, попадающие в больницы с коронавирусом, жалеют, что не сделали прививку от COVID-19. Поэтому важно вакцинироваться, чтобы защитить собственное здоровье, заключил министр.

За последние сутки медики выявили в России 21 тысячу новых случаев заражения COVID-19 в 85 субъектах страны. Из них 8,7% протекали без клинических симптомов. Скончались от болезни за минувшие 24 часа 797 человек, выздоровели — 20 647 граждан.

Ранее сингапурские учёные доказали возможность создания универсальной вакцины против всех видов коронавируса. Специалисты проанализировали спектр антител, выработавшихся после прививки против COVID-19 у тех, кто перенёс в 2003 году атипичную пневмонию SARS, вызванную коронавирусом SARS-CoV-1.

Как известно, этот вирус также относится к группе сарбековирусов. Поэтому исследователи предположили, что вакцина от COVID-19 типа Pfizer-BioNTech может быть эффективна против всех патогенов этой группы.