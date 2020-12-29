Глава Минздрава рассказал, как получить паспорт вакцинированного от COVID

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Граждане, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, в январе смогут получить паспорт вакцинированного через портал госуслуг. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр отметил, что за последние три недели в регионы РФ поступило свыше 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Число пунктов вакцинации за неделю выросло на 45.

15 декабря Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.