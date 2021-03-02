Глава Минздрава рассказал, как избежать третьей волны пандемии

https://static.news.ru/photo/d996b2e8-7be5-11eb-8d41-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданам России следует носить маски и использовать иные средства индивидуальной защиты до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа, чтобы избежать третьей волны пандемии. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Исходя из последней информации, с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 4 268 215 человек, выздороветь смогли 3 838 040 местных жителей, жертвами инфекции стали 86 896 россиян.

Как рассказал Мурашко, чтобы не просто ждать третью волну, а избежать её, необходимо выполнять комплекс мероприятий.

И пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, нужно соблюдать меры дистанцирования, ношение масок, выполнение других мероприятий, которые регламентированы Министерством здравоохранения, Роспотребнадзором. Мы хотели бы, чтобы граждане понимали всю меру ответственности, — цитирует главу ведомства ТАСС.

Мурашко напомнил, что COVID-19 особенно тяжко переносят граждане старше 60 лет. Поэтому именно они в первую очередь нуждаются в вакцинации и дополнительной защите.

Как ранее передавал NEWS.ru, Мурашко заявил, что необходимо взвешенно подходить к отмене в регионах ограничений, связанных с коронавирусом. Он подчеркнул, что пандемия ещё продолжается, несмотря на снижение количества случаев заражения.