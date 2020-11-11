Глава Минздрава призвал провести новогодние праздники с семьёй

https://static.news.ru/photo/5a83d084-2425-11eb-871e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на фоне пандемии COVID-19 призвал провести новогодние и рождественские каникулы в кругу семьи.

По его словам, следует минимизировать контакты с посторонними людьми. Он подчеркнул, что в «этот сложный период» необходимо свести к минимуму риски и спланировать в новогодние каникулы «свою активность в таком формате, чтобы обезопасить себя и окружающих».

Поэтому рекомендации звучат, в первую очередь они касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты, — сказал министр.

Мурашко напомнил, что Новый год является в первую очередь семейным праздником. Поэтому один из лучших вариантов в эти дни — посвятить время семье, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вакцинация населения против гриппа в российских регионах идёт по плану, несвоевременное освоение поставок вакцины наблюдается только в единичных случаях. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.