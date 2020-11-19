Глава Минздрава потребовал ускорить выдачу лекарств COVID-пациентам

https://static.news.ru/photo/9f3cd542-2a6d-11eb-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что регионы должны ускорить выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

От своевременного начала терапии заболевания зависит успех лечения, — цитирует чиновника ТАСС.

Министр отметил, что в регионах с высоким уровнем заболеваемости необходимо предпринимать адекватные действия для улучшения эпидситуации, включая точечные ограничительные меры.

Мурашко также добавил, что новогодние праздники станут дополнительным испытанием для системы здравоохранения. Поэтому регионам следует подготовиться к этому заранее и обеспечить бесперебойную работу амбулаторий, стационаров и лабораторий.

Согласно последним данным, общее количество заболевших в России перевалило за 2 млн. За последние сутки зафиксировано 23,6 тысячи случаев заражения. Кроме того, обновлён антирекорд по количеству суточных летальных исходов – 463. Всего жертвами инфекции стали 34,8 тысячи россиян. Количество выздоровевших к настоящему моменту превышает полтора миллиона пациентов. За сутки из больниц выписали 25,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в России будет увеличено производство антибиотиков и противовирусных препаратов. По словам Мурашко, уже приняты решения по развёртыванию дополнительных площадок. К дефициту лекарств в аптеках привёл повышенный спрос на них в связи с пандемией.

Эксперт Общественной палаты России Алексей Старченко, комментируя рост цен на медпрепараты, призвал россиян активнее требовать от правительства включения различных лекарств в льготный перечень. Он также подчеркнул, что граждане старше 65 лет должны получать медикаменты бесплатно.