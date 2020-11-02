Глава Минздрава поручил проверить сообщения о «сидячей госпитализации»

https://static.news.ru/photo/3cb1d4dc-1d24-11eb-9e31-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить сообщения СМИ о пациентах медико-санитарной части № 2 в Томске, которых разместили на стульях в коридоре.

Проверку проведёт территориальный орган Росздравнадзора по Томской области, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее «Московский Комсомолец» выпустил материал, в котором утверждалось, что десятки пациентов с подозрением на COVID-19 лежат и сидят на стульях в коридоре томской больницы. Полноценной госпитализации с предоставлением нормального лежачего места граждане ждут по 12 часов.

Начальник областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев признал наличие проблем с койко-местами в санчасти № 2, передавал NEWS.ru. По словам чиновника, к 1 ноября количество обращений о госпитализации в МСЧ-2 выросло до 90–95 человек в сутки. При этом в приёмном отделении учреждения 80 коек. Дмитриев заявил, что это число уже увеличено до 150 в связи с критической ситуацией. Чиновник подчеркнул, что даже в стеснённых условиях всем поступившим пациентам оказали необходимую помощь.