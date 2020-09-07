Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/e8fb32d0-f10d-11ea-98fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что говорить об «успокоении» ситуации с коронавирусом в РФ преждевременно. Об этом он заявил в ходе конкурса «Лидеры России».

Говорить о том, что сегодня всё успокоилось, рано, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Министр также подчеркнул важность вакцинации от гриппа. По его словам, это необходимо во избежание «наложения с коронавирусом» и для того, чтобы в больницах как можно меньше оказывалось одновременно пациентов с гриппом и COVID-19.

В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 1,03 млн случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 843,2 тысячи пациентов, умерли 17,8 тысяч. Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19. В первую тройку входят США, Бразилия и Индия.

Всего пандемией охвачены около 200 стран мира. Общее количество заболевших превышает 27,2 млн человек. Жертвами инфекции стали более 893,6 тысячи человек, свыше 19,5 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцинация от коронавируса первых добровольцев в рамках клинических исследований третьей фазы стартует на этой неделе. Наряду с этим на следующей неделе начнутся поставки отечественной вакцины в регионы.