Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в регионах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, говоря о ситуации с COVID-19, отметил, что в 21 росссийском регионе эпидемиологический процесс протекает спокойно.
Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока, — подчеркнул министр в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, в остальных регионах болезнь пока набирает обороты. Самая благоприятная ситуация сложилась в Тюменской области. Москва тоже показывает хороший результат. Но при этом россияне должны помнить о мерах предосторожности.
За последние сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 подхватили 502 436 жителей страны, половина из них уже выздоровели, 6532 человека скончались. В ряде регионов РФ отмечается улучшение эпидемиологической обстановки, власти снимают введённые ранее ограничения.
Ранее председатель исполкома Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова заявила, что второй волны заболеваемости COVID-19 стоит ждать ближе к Новому году. Летом, по её мнению, резкий рост заболеваемости маловероятен, писал NEWS.ru.
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