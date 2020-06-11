Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/1b52d316-ac10-11ea-872a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: rosminzdrav.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, говоря о ситуации с COVID-19, отметил, что в 21 росссийском регионе эпидемиологический процесс протекает спокойно.

Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока, — подчеркнул министр в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в остальных регионах болезнь пока набирает обороты. Самая благоприятная ситуация сложилась в Тюменской области. Москва тоже показывает хороший результат. Но при этом россияне должны помнить о мерах предосторожности.

За последние сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 подхватили 502 436 жителей страны, половина из них уже выздоровели, 6532 человека скончались. В ряде регионов РФ отмечается улучшение эпидемиологической обстановки, власти снимают введённые ранее ограничения.

Ранее председатель исполкома Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова заявила, что второй волны заболеваемости COVID-19 стоит ждать ближе к Новому году. Летом, по её мнению, резкий рост заболеваемости маловероятен, писал NEWS.ru.