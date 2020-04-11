Глава Минздрава объяснил ужесточение мер по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a6e0d3aa-7bbf-11ea-9a84-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Все ограничительные меры в России, в том числе введение пропускного режима, делается для того, чтобы не допустить развития эпидемии. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, об эффективности принятых мер можно будет судить в конце текущей недели.

Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жёсткий карантин, блокировка любой активности, но это другого порядка меры, — пояснил министр в интервью ТАСС.

Он также призвал не связывать прирост заражённых в России с массовым выездом россиян на шашлыки в первую нерабочую неделю. По его словам, на показатель прироста заболевших повлияли и другие моменты.

Ранее ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что начало июня является сроком, когда в России может завершиться эпидемия COVID-19. Причём это является самым оптимистичным прогнозом. Он считает, что сценарий окончания пандемии во многом зависит от того, насколько ответственно россияне будут соблюдать режим самоизоляции, писал NEWS.ru.