Глава Минздрава обратился к россиянам в связи с Новым годом

https://static.news.ru/photo/a8f743f6-43b3-11eb-97e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к россиянам в преддверии новогодних праздников. Он призвал граждан минимизировать контакты с другими людьми и оставаться дома с семьёй.

В сегодняшней ситуации хотелось бы, конечно, обратиться к населению и в первую очередь попросить в этот сложный период минимизировать риски и спланировать в новогодние праздники свою активность в таком формате, чтобы обезопасить себя и окружающих. Поэтому рекомендации звучат, в первую очередь они касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. Поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, это один из лучших вариантов — посвятить время семье, — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что наиболее эффективной мерой по борьбе с COVID-19 является «разрыв» цепочек передачи заболевания. Мурашко также озвучил условия для возвращения к «нормальной жизни». По словам министра, это должно произойти уже в феврале 2021 года.

Важным компонентом для возвращения к нормальной жизни является создание популяционного иммунитета, и важнейшая задача сегодня для промышленности — обеспечить наработку вакцин и проведение вакцинации для населения, — заявил Мурашко.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил работу российской системы здравоохранения в период пандемии коронавируса. По его словам, не обошлось без проблем, но в целом реакция на вызов была быстрой.

Как сообщал NEWS.ru, Михаил Мурашко заявил, что уровень заражаемости коронавирусной инфекцией нового типа может быть значительно ниже весной, чем сейчас. На это, по словам министра, позволяют надеяться запланированные объёмы отечественной вакцины.