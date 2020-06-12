Глава Минздрава назвал маски важным элементом профилактики COVID-19

https://static.news.ru/photo/9a5cd2b4-ad74-11ea-ab0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соблюдение масочного режима в РФ — это важный элемент профилактики коронавирусной инфекции нового типа. Использование средств индивидуальной защиты играет не меньшую роль, чем мытьё рук и социальное дистанцирование, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава ведомства подчеркнул, что ношение масок остаётся необходимой мерой, несмотря на снижение числа заражённых COVID-19. Сокращение количества новых случаев, отметил министр, это хорошо, но при этом уровень заболеваемости сохраняется.

Для того, чтобы нам получить ещё больший эффект снижения, особенно в условиях послабления определенных ограничительных мер, также следует соблюдать меры гигиены: мытьё рук, дезинфицирование и социальное дистанцирование, — приводит ТАСС слова Мурашко.

С начала эпидемии в РФ диагноз COVID-19 поставлен 520 129 раз. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, с 1 июня должна была начаться программа по модернизации первичного звена здравоохранения. В связи с пандемией коронавируса запланированную работу решено было перенести на следующий год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.