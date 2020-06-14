Глава Минздрава Красноярска вылечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/57879bd2-aeef-11ea-945a-fa163e074e61_660.jpg Борис Немик Фото: kraszdrav.ru

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик выздоровел после коронавируса, которым он заразился в конце мая. После получения отрицательных тестов на COVID-19 чиновник приступил к работе.

О заражении Бориса Немика стало известно 25 мая. Болезнь протекала в лёгкой форме. Лечение министра проходило амбулаторно в режиме домашней изоляции в течение трёх недель, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным на 15 июня, в Красноярском крае зарегистрировано более 6,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли 65 человек, более 2,2 тыс. человек вылечились. Всего в России выявлено 537 210 случаев COVID-19, выздоровели 284 539, скончался 7091 пациент.

Как писал NEWS.ru, вирусолог Анатолий Альштейн объяснил, почему России стоит ждать второй волны COVID-19. По его словам, вторая вспышка инфекции почти со 100-процентной вероятностью случится осенью. Это, по словам учёного, неизбежно.