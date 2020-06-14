Глава Минздрава Красноярска вылечился от коронавируса

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик выздоровел после коронавируса, которым он заразился в конце мая. После получения отрицательных тестов на COVID-19 чиновник приступил к работе.
О заражении Бориса Немика стало известно 25 мая. Болезнь протекала в лёгкой форме. Лечение министра проходило амбулаторно в режиме домашней изоляции в течение трёх недель,
По данным на 15 июня, в Красноярском крае зарегистрировано более 6,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли 65 человек, более 2,2 тыс. человек вылечились. Всего в России выявлено 537 210 случаев COVID-19, выздоровели 284 539, скончался 7091 пациент.
Как писал NEWS.ru, вирусолог Анатолий Альштейн объяснил, почему России стоит ждать второй волны COVID-19. По его словам, вторая вспышка инфекции почти со 100-процентной вероятностью случится осенью. Это, по словам учёного, неизбежно.
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