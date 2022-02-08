Глава Минюста России прокомментировал случаи пыток в российских колониях

Пытки осуждённых в колониях являются проявлением профессиональной деформации, и в связи с этим следует «менять ментальность» сотрудников колоний, заявил в эфире «России 24» министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он также отметил, что во ФСИН работает «очень много честных, порядочных и человечных людей».

Те случаи, с которыми мы столкнулись... Я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. <...> И с этим надо, конечно, чего-то делать, — сказал Чуйченко.

Ранее сообщалось, что 17 февраля Госдума РФ примет в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ», который усиливает ответственность за пытки со стороны представителей власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Согласно документу, предлагается увеличить срок лишения свободы с трёх лет до 12, а также перевести преступление в разряд особо тяжких.

При этом в статье 302 УК «Принуждение к даче показаний» может появиться новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов. Это позволит привлекать к ответственности в том числе сотрудников ФСИН России, а не только лиц, проводящих дознание. Известно, что уже готовятся поправки ко второму чтению законопроекта.