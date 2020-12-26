Глава Минюста РФ заявил, что тюрьмам не место в центре городов

https://static.news.ru/photo/7054712e-48de-11eb-ae18-fa163e074e61_660.jpg Здание СИЗО «Матросская Тишина» Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что тюрьмам не место в центре городов. Он отметил, что данная инициатива не несёт в себе цель затруднить работу адвокатов.

Чиновник также заявил, что новые объекты ФСИН необходимо избавить от привычного — брутального — образа комплексов строений с колючей проволокой. В качестве примера руководитель ведомства привёл СИЗО в Калуге, возведённый ещё в XVIII веке. Министр считает, что здание выглядит удручающе и внутри, и снаружи.

Учреждения уголовно-исправительной системы не должны находиться рядом со стадионом или рядом со школой. <...> Другое дело, что учреждения надо располагать в непосредственной близости от крупных населённых пунктов, чтобы всем было удобно — и сотрудникам, и следователям, и правозащитникам, — цитирует его ТАСС.

Глава Минюста считает, что необходимо создавать человеческие условия для преступивших закон. Несмотря на совершённые незаконные поступки, они остаются гражданами РФ. Кроме того, Чуйченко предложил не назначать лишение свободы лицам, совершившим нетяжкие правонарушения.

Он добавил, что его ведомство совместно с ФСИН РФ занимается разработкой схемы учреждений уголовного-исполнительной системы, которая позволит оптимизировать более 100 исправительных учреждений. Кроме того, в рамках изменений планируется вывести учреждения ФСИН из городов. Многие из них стали неэффективными из-за уменьшения общего числа заключённых.

Министр отметил, что за последнее десятилетие количество заключённых сократилось на 40%, по показателю числа арестантов на 100 тысяч жителей Россия, таким образом, опустилась на 17-е место в мире. На сегодняшний день в 923 учреждениях ФСИН содержатся 486 тысяч заключённых.

Целью оптимизации является, по его словам, создание комплекса проектно-управленческих решений, которые позволят обеспечить эффективную работу ФСИН.

Как сообщал NEWS.ru, министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил в начале декабря о начале пилотного проекта по перемещению учреждений ФСИН за пределы российских городов.