Глава Минюста: новый КоАП будет менее карательным

https://static.news.ru/photo/30c75b28-1dbb-11eb-9f83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будет менее карательным, в нём расширены возможности для вынесения предупреждений. Об этом рассказал глава Минюста Константин Чуйченко.

Мы предложили изменить направленность кодекса. Сделать его из репрессивного или карательного прежде всего предотвращающим правонарушения, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Министр пояснил, что в новой редакции кодекса минимальный размер штрафа повышен до 500 рублей и в то же время по некоторым правонарушениям размер взысканий снижен. Кроме того, увеличено количество составов, когда нарушители могут получить 50-процентную скидку, и составов, где первой санкцией будет предупреждение.

Чуйченко отметил, что новый КоАП призван систематизировать административное право, так как до этого изменения в него вносились спорадически. Он также будет содержать новые статьи и главы, касающиеся благоустройства, соблюдения тишины и других актуальных моментов.

Ранее NEWS.ru писал, что из проекта КоАП исключили штраф за отказ россиян от обязательных профилактических прививок и медицинских осмотров. Сейчас размер взыскания составляет до семи тысяч рублей.