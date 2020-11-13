Глава Минтранса ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса

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Законопроект об изъятии ребёнка из семьи по решению суда не должен был принят. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Госдума в ноябре должна рассмотреть в первом чтении законопроект депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса, который может разрешить органам опеки и попечительства изымать детей из семьи в течение 24...