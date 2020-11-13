Глава Минтранса ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса

Новый глава Минтранса РФ Виталий Савельев заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции. Об этом рассказали представители ведомства.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию, — цитирует его РИА Новости.
В Минтрансе добавили, что обязанности главы ведомства будет исполнять руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
За последние сутки в России зарегистрировали 22 572 новых случая заражения коронавирусом. 25,9% новых случаев заражения (5854) протекают бессимптомно. За день в стране выздоровели 14 456 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус (18 626 днём ранее), жертвами пандемии стали 352 жителя России (391 днём ранее).
Ранее NEWS.ru писал, что главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Людмила Катанахова попала в реанимацию с пневмонией, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.