Глава Минтранса рассказал о работе над вопросом продажи масок и перчаток

https://static.news.ru/photo/55c04ee2-9762-11ea-b6a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство транспорта РФ продолжает работу над вопросом продажи средств индивидуальной защиты на каждом транспортном объекте в стране, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Руководитель Минтранса 16 мая лично проверил работу комплекса в Москве. Начал Дитрих с Белорусского вокзала. Там министр в кассе приобрёл маску и перчатки и сразу же их надел.

Глава ведомства ответил на вопрос, можно ли купить средства защиты на каждом транспортном объекте. По его словам, министерство как раз над этим работает. Дитрих заявил, что сотрудники Минтранса провели беседы со многими пассажирами.

Они говорят нам о том, что все с радостью возвращаются на работу, в поездки, но многие говорят о том, что им очень страшно, оттого что они могут заразиться, потому что на транспорте много народа, — приводит слова министра РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, столичные власти считают, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к спекуляциям.

Об этом сказал первый заместитель главы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. По его словам, такой шаг может стать причиной возникновения некоего «тёмного рынка».