Глава Минпросвещения рассказал, каким будет ЕГЭ 2021 года

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, какими будут итоговые экзамены 2021 года. Серьёзных изменений в содержании экзамена, по словам министра, нет.

Я знаю, что Рособрнадзор ведет такую большую программу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, там есть примеры заданий, в том числе тех, которые будут в едином государственном экзамене этого года. Каких-то серьезных изменений здесь — в едином государственном экзамене — нет, — цитирует Кравцова ТАСС.

Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать ГВЭ по русскому языку и математике. Государственный выпускной экзамен — это не такая строгая форма аттестации.

Те выпускники, который выбрали для дальнейшего обучения вуз, будут сдавать ЕГЭ. им, чтобы получить аттестат, достаточно удовлетворительно сдать ЕГЭ по русскому языку.

ГВЭ будет проводиться в конце мая, ЕГЭ — с 31 мая по 2 июля, в том числе и для выпускников прошлых лет. Те, кто не смогут сдать ЕГЭ в основные сроки по уважительной причине, смогут сдать его в дополнительный период проведения — в середине июля. Итоговые сочинение и изложение, которые являются допуском к аттестации для 11-классников, пройдут в середине апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в этом учебном году новых итоговых работ для школьников вводить не планируется. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.