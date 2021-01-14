Глава Минпросвещения призвал школы и вузы прививать нравственность учащимся

https://static.news.ru/photo/81c4be08-5669-11eb-bec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебные заведения должны не только давать знания, но и прививать человеку определённые нравственные качества.

По словам Кравцова, такой подход послужит общему прогрессу. Он уточнил, что имеет в виду как школы, так и вузы.

Важно, чтобы система образования <...> давала не только знания, что мы абсолютно должны и будем делать, но и формировала те нравственные качества, которые позволят миру сохраниться, странам развиваться, быть человеку не только успешным, но и в определённой степени счастливым, — сказал министр на экспертной дискуссии в рамках Гайдаровского форума.

Гайдаровский форум представляет собой международную научно-практическую конференцию, на которой обсуждаются экономические вопросы. Мероприятие проводится с 2010 года. Главная тема нынешнего форума обозначена как «Россия и мир: вызовы нового десятилетия».

Ранее Кравцов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что дистанционное обучение в 2020 году было вынужденной мерой. Министр подчеркнул, что удалёнка никогда не заменит традиционный очный формат, передавал NEWS.ru.