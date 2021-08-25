Глава Минпросвещения предупредил о добровольности вакцинации учителей

Министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал школьным учителям прививаться от коронавируса. Но при этом отметил, что вакцинация остаётся добровольной, транслирует главу Минпроса телеканал «Россия 24».

Желательно провакцинироваться, защитить себя, но эта процедура добровольная, — заявил Кравцов.

Так ответил глава ведомства на вопрос журналиста, является ли на сегодня вакцинация учителей вполне достаточной.

Глава ведомства уже заявлял, что у Минпросвещения России нет планов закрывать школы и заменять живое общение учеников и учителей онлайн-занятиями. Кроме того, по его словам, Россия из тех немногочисленных стран, которые снизили влияние пандемии на процесс образования — большинству школ не пришлось переходить на дистанционный формат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что навязывать вакцинацию от коронавируса нельзя, необходимо разъяснение. Об этом он заявил на встрече с учителями и учениками, прошедшей в формате видеоконференции.