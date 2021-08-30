В России ужесточат правила раздельного сбора мусора

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что откладывать реформу расширенной ответственности производителя за утилизацию своих товаров нельзя. По его словам, в 20 регионах страны заканчивается ёмкость свалок, сообщил он «Российской газете».

Козлов заявил, что к 2030 году нужно в два раза снизить полигонное захоронение. При этом в стране много несанкционированных свалок, и сколько там всего хранится, неизвестно.

Большие риски в 20 регионах — Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области — там мощности будут исчерпаны в ближайшие два-три года. Там, в том числе до 1 января 2023 года, закроют полигоны, работа которых временно разрешена, — заявил министр.

Он сказал, что государство не должно вмешиваться в отношения управляющих компаний и граждан и именно ответственные за вывоз и сортировку мусора организации должны заниматься проблемой сбора на местах.

65 регионов ввели у себя раздельный сбор отходов (РСО), теперь мы хотим закрепить это регуляторно. Готовим изменения в законодательство для того, чтобы это стало обязательным; чтобы не смешивали раздельный мусор, — сказал Козлов.

Министр добавил, что в стране разработали законопроект об ответственности собственников за вред окружающей среде.

Получил прибыль — будь добр, проследи, чтобы не было ущерба природе. Осенью мы внесём его в Госдуму, — резюмировал Козлов.

Ранее руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов сообщил, что к 2030 году в России негде будет хранить отходы и страна окажется на грани мусорного коллапса. Чтобы избежать катастрофы, необходимо как можно быстрее ввести расширенную ответственность производителей (РОП) за утилизацию мусора.